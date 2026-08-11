CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
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11.08.2026 15:58:29
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 4 095,12 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 566,690 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,125 Prozent auf 4 072,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 063,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 106,13 Punkten.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der TecDAX bei 3 838,42 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 3 766,36 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 3 768,62 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,99 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 5,77 Prozent auf 31,88 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,60 Prozent auf 154,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,53 Prozent auf 80,80 EUR), AIXTRON SE (+ 4,50 Prozent auf 42,29 EUR) und SMA Solar (+ 4,11 Prozent auf 56,95 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen CANCOM SE (-6,44 Prozent auf 22,50 EUR), QIAGEN (-3,00 Prozent auf 37,30 EUR), Nemetschek SE (-2,79 Prozent auf 59,20 EUR), TeamViewer (-2,09 Prozent auf 6,57 EUR) und Bechtle (-2,02 Prozent auf 35,88 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 458 314 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,401 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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