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Index-Bewegung 11.08.2026 15:58:29

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Am Dienstagnachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 4 095,12 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 566,690 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,125 Prozent auf 4 072,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 063,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 106,13 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der TecDAX bei 3 838,42 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 3 766,36 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 3 768,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,99 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 5,77 Prozent auf 31,88 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,60 Prozent auf 154,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,53 Prozent auf 80,80 EUR), AIXTRON SE (+ 4,50 Prozent auf 42,29 EUR) und SMA Solar (+ 4,11 Prozent auf 56,95 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen CANCOM SE (-6,44 Prozent auf 22,50 EUR), QIAGEN (-3,00 Prozent auf 37,30 EUR), Nemetschek SE (-2,79 Prozent auf 59,20 EUR), TeamViewer (-2,09 Prozent auf 6,57 EUR) und Bechtle (-2,02 Prozent auf 35,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 458 314 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,401 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 41,93 3,71% AIXTRON SE
Bechtle AG 36,06 -1,64% Bechtle AG
CANCOM SE 22,65 -6,98% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 28,52 1,17% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 151,00 2,44% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,70 1,11% freenet AG
Nemetschek SE 59,50 -2,46% Nemetschek SE
PVA TePla AG 31,86 4,32% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 36,94 -2,55% QIAGEN N.V.
SAP SE 180,92 0,61% SAP SE
SMA Solar AG 55,60 1,65% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 79,55 1,92% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,57 -1,13% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,46 2,49% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 090,18 0,56%

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