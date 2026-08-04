Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün

Der TecDAX befindet sich am Dienstagnachmittag im Aufwind.

Um 15:42 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,13 Prozent aufwärts auf 3 996,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 525,120 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,005 Prozent schwächer bei 3 951,84 Punkten, nach 3 952,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 005,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 949,20 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 3 899,62 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 04.05.2026, mit 3 707,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der TecDAX auf 3 772,38 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,37 Prozent auf 29,42 EUR), JENOPTIK (+ 4,42 Prozent auf 39,22 EUR), Infineon (+ 4,34 Prozent auf 64,14 EUR), PVA TePla (+ 4,10 Prozent auf 35,52 EUR) und SMA Solar (+ 4,02 Prozent auf 54,35 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-6,04 Prozent auf 140,00 EUR), Kontron (-2,73 Prozent auf 20,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,01 Prozent auf 31,14 EUR), Nemetschek SE (-1,45 Prozent auf 57,70 EUR) und Drägerwerk (-0,53 Prozent auf 113,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 701 718 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 181,994 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at