Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,33 Prozent auf 3 591,04 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 541,629 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,548 Prozent schwächer bei 3 559,76 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 579,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 539,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 610,37 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,75 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.02.2026, den Wert von 3 655,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 3 552,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, stand der TecDAX noch bei 3 703,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,917 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 8,24 Prozent auf 58,45 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,60 Prozent auf 60,40 EUR), SMA Solar (+ 3,34 Prozent auf 34,08 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,04 Prozent auf 142,20 EUR) und TeamViewer (+ 2,49 Prozent auf 4,69 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil 1&1 (-8,60 Prozent auf 22,85 EUR), United Internet (-4,97 Prozent auf 26,02 EUR), EVOTEC SE (-3,46 Prozent auf 4,16 EUR), Bechtle (-1,54 Prozent auf 32,00 EUR) und Sartorius vz (-1,40 Prozent auf 212,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 359 557 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 195,005 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at