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TecDAX-Performance im Blick 29.10.2026 15:58:47

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,74 Prozent auf 4 145,91 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 580,259 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,159 Prozent fester bei 4 122,16 Punkten, nach 4 115,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 158,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 108,96 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 3,07 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Stand von 4 003,10 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 3 845,33 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 3 672,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,39 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 8,04 Prozent auf 34,00 EUR), Siltronic (+ 4,37 Prozent auf 63,30 EUR), PVA TePla (+ 4,32 Prozent auf 32,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,50 Prozent auf 54,75 EUR) und HENSOLDT (+ 2,95 Prozent auf 88,58 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen OHB SE (-6,54 Prozent auf 243,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,06 Prozent auf 28,54 EUR), TeamViewer (-1,80 Prozent auf 7,38 EUR), EVOTEC SE (-1,55 Prozent auf 2,92 EUR) und Ottobock (-0,92 Prozent auf 48,55 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 408 650 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,444 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,43 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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HENSOLDT 85,08 -2,92% HENSOLDT
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Ottobock 48,35 -0,72% Ottobock
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SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Siltronic AG 58,15 -6,59% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 50,95 -6,00% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,26 -1,36% TeamViewer
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TecDAX 4 091,22 -1,41%

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