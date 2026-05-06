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Kursentwicklung im Fokus 06.05.2026 17:59:30

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Der TecDAX befand sich am Abend im Aufwind.

Der TecDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,30 Prozent auf 3 816,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 512,042 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 820,04 Zählern und damit 0,397 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 804,95 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 792,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 870,57 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 3 467,91 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, einen Stand von 3 619,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 697,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,30 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 870,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 5,66 Prozent auf 5,42 EUR), Bechtle (+ 3,95 Prozent auf 30,50 EUR), Drägerwerk (+ 3,80 Prozent auf 90,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,56 Prozent auf 5,53 EUR) und Ottobock (+ 2,61 Prozent auf 59,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-4,61 Prozent auf 57,90 EUR), Nordex (-4,00 Prozent auf 48,00 EUR), AIXTRON SE (-2,80 Prozent auf 49,96 EUR), Elmos Semiconductor (-2,52 Prozent auf 186,00 EUR) und Infineon (-2,10 Prozent auf 59,23 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 11 867 983 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 172,868 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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