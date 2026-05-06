Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Kursentwicklung im Fokus
|
06.05.2026 17:59:30
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester
Der TecDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,30 Prozent auf 3 816,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 512,042 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 820,04 Zählern und damit 0,397 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 804,95 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 792,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 870,57 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 3 467,91 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, einen Stand von 3 619,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 697,11 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,30 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 870,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 5,66 Prozent auf 5,42 EUR), Bechtle (+ 3,95 Prozent auf 30,50 EUR), Drägerwerk (+ 3,80 Prozent auf 90,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,56 Prozent auf 5,53 EUR) und Ottobock (+ 2,61 Prozent auf 59,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-4,61 Prozent auf 57,90 EUR), Nordex (-4,00 Prozent auf 48,00 EUR), AIXTRON SE (-2,80 Prozent auf 49,96 EUR), Elmos Semiconductor (-2,52 Prozent auf 186,00 EUR) und Infineon (-2,10 Prozent auf 59,23 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 11 867 983 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 172,868 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
07.05.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.05.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX stärker (finanzen.at)
|
07.05.26
|EQS-HV: Evotec SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
07.05.26
|KORREKTUR/ROUNDUP: Umbaukosten drücken Evotec zum Jahresstart operativ ins Minus (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: Das macht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
07.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|48,17
|-3,52%
|Bechtle AG
|30,50
|-0,26%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|91,20
|1,45%
|Elmos Semiconductor
|193,80
|3,30%
|EVOTEC SE
|5,25
|-4,28%
|freenet AG
|27,08
|-0,59%
|Infineon AG
|58,80
|-1,31%
|Nordex AG
|47,80
|-0,46%
|Ottobock
|62,50
|5,75%
|SAP SE
|149,40
|1,00%
|Siltronic AG
|86,10
|5,32%
|SMA Solar AG
|59,00
|1,72%
|TeamViewer
|5,62
|3,40%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 795,77
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.