Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag

Um 12:10 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,67 Prozent auf 4 075,36 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 571,961 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,360 Prozent stärker bei 4 062,72 Punkten, nach 4 048,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 094,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 062,72 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der TecDAX bei 3 978,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 067,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der TecDAX bei 3 496,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,45 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,81 Prozent auf 51,45 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 48,02 EUR), Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 54,95 EUR), OHB SE (+ 2,46 Prozent auf 208,50 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,17 Prozent auf 32,43 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-4,24 Prozent auf 35,72 EUR), Elmos Semiconductor (-3,32 Prozent auf 116,60 EUR), SMA Solar (-3,16 Prozent auf 47,84 EUR), Nordex (-2,79 Prozent auf 41,76 EUR) und Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 64,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 119 403 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 237,935 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at