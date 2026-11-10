TecDAX
|
4 031,49
|
-16,65
|
-0,41 %
|TecDAX-Performance
|
10.11.2026 12:26:34
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag
Um 12:10 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,67 Prozent auf 4 075,36 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 571,961 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,360 Prozent stärker bei 4 062,72 Punkten, nach 4 048,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 094,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 062,72 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der TecDAX bei 3 978,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 067,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der TecDAX bei 3 496,69 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,45 Prozent zu Buche. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,81 Prozent auf 51,45 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 48,02 EUR), Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 54,95 EUR), OHB SE (+ 2,46 Prozent auf 208,50 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,17 Prozent auf 32,43 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-4,24 Prozent auf 35,72 EUR), Elmos Semiconductor (-3,32 Prozent auf 116,60 EUR), SMA Solar (-3,16 Prozent auf 47,84 EUR), Nordex (-2,79 Prozent auf 41,76 EUR) und Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 64,45 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 119 403 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 237,935 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,66
|-1,19%
|Elmos Semiconductor
|113,60
|-8,24%
|freenet AG
|23,68
|1,20%
|Infineon AG
|49,45
|-0,40%
|JENOPTIK AG
|36,96
|-1,33%
|Nemetschek SE
|64,15
|-3,02%
|Nordex AG
|41,62
|-3,34%
|OHB SE
|210,00
|0,96%
|SAP SE
|209,00
|-1,35%
|Siltronic AG
|53,60
|1,42%
|SMA Solar AG
|48,08
|-3,76%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47,70
|3,70%
|TeamViewer
|4,84
|-0,62%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,42
|-1,24%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 031,49
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.