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Index im Fokus 04.05.2026 15:58:39

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Nachmittag

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Nachmittag

Der TecDAX gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 15:42 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,89 Prozent auf 3 729,88 Punkte zu. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 511,137 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,775 Prozent auf 3 725,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 697,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 696,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 747,68 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 3 467,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 613,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 728,93 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,91 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 6,85 Prozent auf 22,78 EUR), TeamViewer (+ 5,98 Prozent auf 5,03 EUR), IONOS (+ 4,75 Prozent auf 27,34 EUR), CANCOM SE (+ 4,65 Prozent auf 25,90 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,29 Prozent auf 5,47 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,97 EUR), ATOSS Software (-2,02 Prozent auf 77,60 EUR), 1&1 (-1,33 Prozent auf 22,25 EUR), Ottobock (-1,20 Prozent auf 57,60 EUR) und United Internet (-1,05 Prozent auf 26,44 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 502 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 169,879 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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