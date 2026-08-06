Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Performance im Blick
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06.08.2026 17:58:54
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt schlussendlich
Am Donnerstag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,47 Prozent fester bei 4 004,62 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 548,971 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 3 959,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 946,73 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 959,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 012,86 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 3,79 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 06.07.2026, einen Wert von 3 912,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3 810,45 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 3 771,99 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 10,49 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 6,31 Prozent auf 29,15 EUR), Nordex (+ 4,14 Prozent auf 39,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,45 Prozent auf 29,98 EUR), HENSOLDT (+ 3,29 Prozent auf 90,36 EUR) und United Internet (+ 3,06 Prozent auf 23,56 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil PVA TePla (-13,33 Prozent auf 29,90 EUR), IONOS (-5,63 Prozent auf 30,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,24 Prozent auf 29,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,02 Prozent auf 145,40 EUR) und Ottobock (-1,90 Prozent auf 56,90 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 11 922 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,190 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,43 erwartet. Mit 8,47 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,70
|1,85%
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|Elmos Semiconductor
|145,80
|0,55%
|freenet AG
|24,10
|-0,66%
|HENSOLDT
|90,54
|1,07%
|IONOS
|32,08
|6,30%
|Nordex AG
|38,98
|-1,91%
|Ottobock
|58,00
|1,75%
|PVA TePla AG
|30,04
|0,40%
|SAP SE
|177,68
|3,09%
|TeamViewer
|6,49
|1,89%
|United Internet AG
|23,78
|1,19%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,60
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 068,78
|1,69%
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