Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index-Performance im Blick 06.08.2026 17:58:54

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt schlussendlich

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt schlussendlich

Der TecDAX ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

Am Donnerstag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,47 Prozent fester bei 4 004,62 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 548,971 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 3 959,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 946,73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 959,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 012,86 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 3,79 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 06.07.2026, einen Wert von 3 912,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3 810,45 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 3 771,99 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 10,49 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 6,31 Prozent auf 29,15 EUR), Nordex (+ 4,14 Prozent auf 39,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,45 Prozent auf 29,98 EUR), HENSOLDT (+ 3,29 Prozent auf 90,36 EUR) und United Internet (+ 3,06 Prozent auf 23,56 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil PVA TePla (-13,33 Prozent auf 29,90 EUR), IONOS (-5,63 Prozent auf 30,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,24 Prozent auf 29,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,02 Prozent auf 145,40 EUR) und Ottobock (-1,90 Prozent auf 56,90 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 11 922 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,190 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,43 erwartet. Mit 8,47 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 29,70 1,85% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 145,80 0,55% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,10 -0,66% freenet AG
HENSOLDT 90,54 1,07% HENSOLDT
IONOS 32,08 6,30% IONOS
Nordex AG 38,98 -1,91% Nordex AG
Ottobock 58,00 1,75% Ottobock
PVA TePla AG 30,04 0,40% PVA TePla AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
TeamViewer 6,49 1,89% TeamViewer
United Internet AG 23,78 1,19% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,60 -0,74% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 068,78 1,69%

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