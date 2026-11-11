Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht mittags Gewinne

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,17 Prozent fester bei 4 078,75 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 577,410 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,197 Prozent höher bei 4 039,44 Punkten, nach 4 031,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4 039,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 091,51 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,69 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 3 978,41 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der TecDAX 4 090,18 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der TecDAX bei 3 515,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,54 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 7,18 Prozent auf 52,57 EUR), Drägerwerk (+ 6,92 Prozent auf 106,60 EUR), AIXTRON SE (+ 6,55 Prozent auf 33,83 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,49 Prozent auf 50,90 EUR) und Siltronic (+ 5,87 Prozent auf 56,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2,18 Prozent auf 3,05 EUR), Nemetschek SE (-1,48 Prozent auf 63,35 EUR), HENSOLDT (-0,72 Prozent auf 83,26 EUR), Bechtle (-0,71 Prozent auf 33,64 EUR) und SAP SE (-0,67 Prozent auf 208,55 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 810 763 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,98 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at