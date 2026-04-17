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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index-Performance im Blick 17.04.2026 17:58:56

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels kräftige Zuschläge

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels kräftige Zuschläge

Anleger in Frankfurt schickten den TecDAX am Freitag weit ins Plus.

Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 3,08 Prozent stärker bei 3 765,42 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 506,920 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 3 660,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 653,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 659,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 773,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 7,65 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 599,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 3 751,10 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 17.04.2025, einen Wert von 3 412,85 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,89 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 9,83 Prozent auf 69,25 EUR), AIXTRON SE (+ 8,21 Prozent auf 44,27 EUR), TeamViewer (+ 6,45 Prozent auf 5,17 EUR), Infineon (+ 6,29 Prozent auf 48,90 EUR) und IONOS (+ 5,02 Prozent auf 28,04 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SMA Solar (-5,46 Prozent auf 47,98 EUR), Nordex (-1,26 Prozent auf 45,56 EUR), 1&1 (-1,02 Prozent auf 24,20 EUR), HENSOLDT (+ 0,07 Prozent auf 80,84 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,23 Prozent auf 172,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 915 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 171,093 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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