Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Am Donnerstag gewinnt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,00 Prozent auf 3 643,06 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 546,267 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,470 Prozent auf 3 623,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 607,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 643,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 619,10 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,176 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 3 837,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 575,94 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 3 833,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,518 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 2,60 Prozent auf 31,16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,13 Prozent auf 49,84 EUR), CANCOM SE (+ 1,70 Prozent auf 23,95 EUR), SMA Solar (+ 1,32 Prozent auf 35,32 EUR) und JENOPTIK (+ 1,17 Prozent auf 27,70 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siltronic (-2,94 Prozent auf 56,20 EUR), 1&1 (-0,78 Prozent auf 25,30 EUR), Kontron (-0,69 Prozent auf 22,96 EUR), QIAGEN (-0,42 Prozent auf 42,82 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,07 Prozent auf 27,10 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 926 799 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 202,988 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,59 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at