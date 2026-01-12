Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich fester

Für den TecDAX geht es am Montag aufwärts.

Um 15:42 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent auf 3 843,09 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 589,701 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,064 Prozent stärker bei 3 822,70 Punkten in den Handel, nach 3 820,24 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 848,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 816,37 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.12.2025, stand der TecDAX noch bei 3 552,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 3 658,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der TecDAX bei 3 499,09 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 3,20 Prozent auf 53,20 EUR), TeamViewer (+ 2,75 Prozent auf 6,16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,75 Prozent auf 47,80 EUR), EVOTEC SE (+ 2,74 Prozent auf 6,46 EUR) und Sartorius vz (+ 2,02 Prozent auf 262,50 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-3,04 Prozent auf 35,10 EUR), Nagarro SE (-3,03 Prozent auf 68,90 EUR), Kontron (-2,62 Prozent auf 24,52 EUR), ATOSS Software (-2,04 Prozent auf 115,40 EUR) und JENOPTIK (-1,87 Prozent auf 20,98 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 630 927 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at