Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Kursentwicklung im Fokus
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12.06.2026 15:58:57
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich fester
Um 15:42 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent auf 3 929,67 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 545,525 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,575 Prozent stärker bei 3 950,35 Punkten in den Handel, nach 3 927,75 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 978,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 927,12 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,78 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 3 709,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 579,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 860,74 Punkte.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,43 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 2,85 Prozent auf 90,20 EUR), Nordex (+ 2,20 Prozent auf 39,92 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 28,11 EUR), Infineon (+ 1,17 Prozent auf 77,96 EUR) und freenet (+ 1,01 Prozent auf 26,12 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-4,99 Prozent auf 74,94 EUR), Nagarro SE (-2,73 Prozent auf 34,88 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,35 Prozent auf 91,45 EUR), Nemetschek SE (-1,84 Prozent auf 56,05 EUR) und CANCOM SE (-1,57 Prozent auf 25,10 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 906 576 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,783 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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