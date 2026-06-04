AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Index im Blick
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04.06.2026 17:59:17
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 4 208,11 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 583,191 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,251 Prozent höher bei 4 196,25 Punkten, nach 4 185,73 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 212,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 162,79 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0,452 Prozent zu. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 3 707,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 718,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 925,96 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16,11 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 8,79 Prozent auf 67,45 EUR), SAP SE (+ 5,49 Prozent auf 164,50 EUR), QIAGEN (+ 5,34 Prozent auf 32,63 EUR), TeamViewer (+ 4,50 Prozent auf 6,15 EUR) und IONOS (+ 3,50 Prozent auf 30,16 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-4,84 Prozent auf 57,40 EUR), Siltronic (-4,11 Prozent auf 100,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,47 Prozent auf 94,55 EUR), Infineon (-3,35 Prozent auf 85,05 EUR) und JENOPTIK (-3,06 Prozent auf 46,30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 623 634 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 190,148 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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