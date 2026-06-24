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Kursverlauf 24.06.2026 09:30:12

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der TecDAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:13 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent stärker bei 3 907,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 526,265 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,227 Prozent höher bei 3 912,73 Punkten, nach 3 903,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 912,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 899,95 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der TecDAX auf 4 036,09 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 416,31 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Wert von 3 834,89 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,80 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 3,78 Prozent auf 24,74 EUR), JENOPTIK (+ 1,19 Prozent auf 47,76 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,98 Prozent auf 185,00 EUR), Infineon (+ 0,98 Prozent auf 81,35 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,97 Prozent auf 27,20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-5,30 Prozent auf 67,52 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 51,75 EUR), PVA TePla (-2,21 Prozent auf 39,78 EUR), Nordex (-1,89 Prozent auf 44,68 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,83 Prozent auf 30,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 227 657 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 154,374 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,26 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 26,78 -0,07% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,34 -0,38% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 15,60 0,58% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 181,60 -0,66% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,12 -0,99% freenet AG
HENSOLDT 67,26 -5,45% HENSOLDT
Infineon AG 80,66 -0,31% Infineon AG
JENOPTIK AG 47,24 -0,42% JENOPTIK AG
Nordex AG 43,74 -4,41% Nordex AG
PVA TePla AG 40,16 -1,62% PVA TePla AG
SAP SE 132,58 -1,65% SAP SE
SMA Solar AG 52,55 -1,22% SMA Solar AG
TeamViewer 4,93 -1,48% TeamViewer
United Internet AG 23,94 0,67% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,06 0,20% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 878,97 -0,64%

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