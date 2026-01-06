TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

TecDAX-Performance 06.01.2026 09:29:54

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart freundlich

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart freundlich

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,49 Prozent höher bei 3 720,16 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 562,879 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,470 Prozent auf 3 719,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 701,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 709,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 723,79 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 607,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 742,50 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 3 482,36 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2,91 Prozent auf 261,90 EUR), Infineon (+ 2,31 Prozent auf 40,83 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,18 Prozent auf 41,26 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 39,67 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,63 Prozent auf 5,60 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-1,67 Prozent auf 5,88 EUR), SAP SE (-1,38 Prozent auf 203,35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,20 Prozent auf 42,84 EUR), Siltronic (-1,18 Prozent auf 54,35 EUR) und Nemetschek SE (-1,08 Prozent auf 91,65 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 672 964 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 229,938 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

05.01.26 Infineon Buy Warburg Research
05.01.26 Infineon Outperform Bernstein Research
01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 42,26 5,28% Carl Zeiss Meditec AG
EVOTEC SE 5,77 5,30% EVOTEC SE
freenet AG 29,74 0,68% freenet AG
Infineon AG 41,85 5,48% Infineon AG
Nemetschek SE 91,00 -1,46% Nemetschek SE
QIAGEN N.V. 40,01 1,51% QIAGEN N.V.
SAP SE 203,30 -0,93% SAP SE
Sartorius AG Vz. 263,40 4,15% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 45,99 2,77% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 53,65 -3,16% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 43,88 2,24% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,73 -3,86% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 751,29 1,33%

