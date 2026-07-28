TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
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28.07.2026 09:28:51
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone
Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,12 Prozent fester bei 3 813,31 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 504,667 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,163 Prozent tiefer bei 3 802,56 Punkten, nach 3 808,76 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 794,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 815,14 Zähler.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 860,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 596,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der TecDAX 3 840,92 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,22 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 1,92 Prozent auf 61,15 EUR), Bechtle (+ 1,55 Prozent auf 32,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 27,33 EUR), SAP SE (+ 0,95 Prozent auf 152,72 EUR) und HENSOLDT (+ 0,94 Prozent auf 83,74 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen CANCOM SE (-3,27 Prozent auf 23,65 EUR), Siltronic (-2,80 Prozent auf 76,30 EUR), AIXTRON SE (-2,48 Prozent auf 37,36 EUR), JENOPTIK (-1,93 Prozent auf 37,66 EUR) und SMA Solar (-1,70 Prozent auf 54,80 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 386 662 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 161,819 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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