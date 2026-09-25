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Marktbericht 25.09.2026 09:28:37

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Der TecDAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,56 Prozent stärker bei 3 979,95 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 562,654 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,797 Prozent auf 3 989,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 957,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 974,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 992,20 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,096 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 4 050,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 892,72 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 3 611,71 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,81 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 2,86 Prozent auf 57,45 EUR), OHB SE (+ 2,81 Prozent auf 175,40 EUR), Nordex (+ 2,39 Prozent auf 39,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,11 Prozent auf 70,10 EUR) und Sartorius vz (+ 1,55 Prozent auf 269,40 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,96 Prozent auf 29,58 EUR), ATOSS Software (-1,67 Prozent auf 88,30 EUR), Nemetschek SE (-1,22 Prozent auf 60,60 EUR), IONOS (-1,19 Prozent auf 34,80 EUR) und TeamViewer (-0,56 Prozent auf 6,23 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 434 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 215,212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,31 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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TecDAX 3 975,48 0,45%

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