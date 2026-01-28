Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Der TecDAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,93 Prozent stärker bei 3 747,58 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 563,924 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,086 Prozent auf 3 709,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 712,95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 704,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 763,32 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,817 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 718,15 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 3 681,70 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,40 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 592,26 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 12,89 Prozent auf 25,22 EUR), Infineon (+ 5,23 Prozent auf 44,54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,31 Prozent auf 53,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,86 Prozent auf 113,00 EUR) und CANCOM SE (+ 1,38 Prozent auf 29,40 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Nagarro SE (-1,03 Prozent auf 72,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 26,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,87 Prozent auf 27,46 EUR), Ottobock (-0,86 Prozent auf 63,65 EUR) und QIAGEN (-0,63 Prozent auf 45,20 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 402 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 228,800 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at