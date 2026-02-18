ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Index-Performance
|
18.02.2026 09:29:18
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Gewinnen
Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent auf 3 694,69 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 547,238 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,127 Prozent auf 3 685,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 681,04 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 697,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 681,43 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,969 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 3 751,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 416,46 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 3 876,60 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,94 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. 3 558,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 2,01 Prozent auf 27,40 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 81,40 EUR), Siltronic (+ 1,05 Prozent auf 53,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,96 Prozent auf 27,26 EUR) und Kontron (+ 0,92 Prozent auf 24,04 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 64,80 EUR), Nagarro SE (-0,86 Prozent auf 57,80 EUR), EVOTEC SE (-0,73 Prozent auf 6,02 EUR), QIAGEN (-0,71 Prozent auf 41,06 EUR) und ATOSS Software (-0,60 Prozent auf 83,00 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 262 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
