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TecDAX-Performance im Blick 09.10.2026 09:28:51

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Zuschlägen

Das macht der TecDAX am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,20 Prozent fester bei 3 973,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,169 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,250 Prozent fester bei 3 975,45 Punkten in den Handel, nach 3 965,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 969,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 004,85 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,89 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 3 994,71 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3 824,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 747,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 4,61 Prozent auf 6,92 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,11 Prozent auf 25,82 EUR), Nemetschek SE (+ 3,97 Prozent auf 66,80 EUR), SAP SE (+ 3,03 Prozent auf 190,22 EUR) und ATOSS Software (+ 2,72 Prozent auf 86,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-7,04 Prozent auf 24,94 EUR), United Internet (-1,80 Prozent auf 22,88 EUR), freenet (-1,07 Prozent auf 22,14 EUR), Siltronic (-0,56 Prozent auf 80,05 EUR) und SMA Solar (-0,26 Prozent auf 57,80 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 833 688 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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