Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start stärker

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX derzeit erneut ins Plus.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,83 Prozent fester bei 4 097,97 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 561,241 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,300 Prozent auf 4 076,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 064,27 Punkten am Vortag.

Bei 4 076,45 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 101,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,950 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 3 651,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 787,92 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 3 870,82 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,07 Prozent zu. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,83 Prozent auf 54,78 EUR), Sartorius vz (+ 2,58 Prozent auf 239,00 EUR), Infineon (+ 2,19 Prozent auf 79,25 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,97 Prozent auf 26,92 EUR) und Bechtle (+ 1,96 Prozent auf 31,26 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-4,84 Prozent auf 92,35 EUR), Nordex (-3,15 Prozent auf 41,16 EUR), SMA Solar (-1,76 Prozent auf 66,85 EUR), TeamViewer (-0,79 Prozent auf 5,65 EUR) und United Internet (-0,75 Prozent auf 26,48 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 694 047 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 180,364 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at