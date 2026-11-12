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TecDAX-Kursentwicklung 12.11.2026 17:58:45

Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX

Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX

Der TecDAX zeigte sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Am Donnerstag beendete der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 4 112,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 574,270 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,339 Prozent höher bei 4 122,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 108,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 122,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 069,07 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,53 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 12.10.2026, mit 3 993,16 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Wert von 4 067,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 575,94 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,47 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 4,09 Prozent auf 14,50 EUR), PVA TePla (+ 3,94 Prozent auf 27,42 EUR), freenet (+ 2,61 Prozent auf 24,42 EUR), SMA Solar (+ 2,24 Prozent auf 49,32 EUR) und Drägerwerk (+ 1,28 Prozent auf 111,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Ottobock (-16,60 Prozent auf 39,20 EUR), OHB SE (-8,94 Prozent auf 192,60 EUR), HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 79,46 EUR), TeamViewer (-3,55 Prozent auf 4,83 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 779 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,30 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Eckert & Ziegler 15,20 6,29% Eckert & Ziegler
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OHB SE 178,20 -8,71% OHB SE
Ottobock 40,10 -1,11% Ottobock
PVA TePla AG 25,46 -6,33% PVA TePla AG
SAP SE 212,85 0,61% SAP SE
SMA Solar AG 45,18 -7,61% SMA Solar AG
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