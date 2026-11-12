TecDAX
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|TecDAX-Kursentwicklung
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12.11.2026 17:58:45
Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX
Am Donnerstag beendete der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 4 112,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 574,270 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,339 Prozent höher bei 4 122,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 108,15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 122,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 069,07 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,53 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 12.10.2026, mit 3 993,16 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Wert von 4 067,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 575,94 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,47 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 4,09 Prozent auf 14,50 EUR), PVA TePla (+ 3,94 Prozent auf 27,42 EUR), freenet (+ 2,61 Prozent auf 24,42 EUR), SMA Solar (+ 2,24 Prozent auf 49,32 EUR) und Drägerwerk (+ 1,28 Prozent auf 111,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Ottobock (-16,60 Prozent auf 39,20 EUR), OHB SE (-8,94 Prozent auf 192,60 EUR), HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 79,46 EUR), TeamViewer (-3,55 Prozent auf 4,83 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 779 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,30 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|111,80
|1,82%
|Eckert & Ziegler
|15,20
|6,29%
|freenet AG
|24,46
|0,16%
|HENSOLDT
|79,70
|1,09%
|OHB SE
|178,20
|-8,71%
|Ottobock
|40,10
|-1,11%
|PVA TePla AG
|25,46
|-6,33%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|SMA Solar AG
|45,18
|-7,61%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,42
|-2,61%
|TeamViewer
|4,87
|1,12%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,82
|-7,82%
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