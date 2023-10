Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX

Am Mittwoch beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 14 892,18 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,511 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,063 Prozent tiefer bei 14 870,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 879,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 14 933,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 789,63 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,467 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 25.09.2023, mit 15 405,49 Punkten bewertet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 25.07.2023, den Wert von 16 211,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, wurde der DAX mit einer Bewertung von 13 052,96 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 5,85 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 8,18 Prozent auf 10,28 EUR), Symrise (+ 3,98 Prozent auf 94,12 EUR), Hannover Rück (+ 2,17 Prozent auf 211,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,11 Prozent auf 382,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,84 Prozent auf 124,35 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-5,83 Prozent auf 21,80 EUR), Sartorius vz (-4,43 Prozent auf 224,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,96 Prozent auf 36,78 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,75 Prozent auf 20,22 EUR) und Siemens Energy (-1,71 Prozent auf 10,65 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 33 795 850 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 144,949 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,51 Prozent.

Redaktion finanzen.at