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WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

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XETRA-Handel im Blick 21.09.2026 17:58:50

Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX

So performte der SDAX am Montag letztendlich.

Zum Handelsschluss sprang der SDAX im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 18 221,76 Punkte an. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,838 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,420 Prozent auf 18 182,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 106,55 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 134,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 249,07 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der SDAX bei 18 564,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SDAX auf 18 511,25 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der SDAX mit 16 942,67 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,99 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 10,93 Prozent auf 13,70 EUR), secunet Security Networks (+ 7,37 Prozent auf 218,50 EUR), Basler (+ 5,64 Prozent auf 23,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,42 Prozent auf 64,20 EUR) und PATRIZIA SE (+ 4,00 Prozent auf 7,02 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-4,12 Prozent auf 2,79 EUR), ATOSS Software (-2,80 Prozent auf 90,30 EUR), Energiekontor (-2,13 Prozent auf 25,30 EUR), STO SE (-1,99 Prozent auf 98,60 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1,82 Prozent auf 64,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1 397 572 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,25 erwartet. Mit 8,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,95 1,05% 1&1 AG
ATOSS Software AG 90,30 -3,11% ATOSS Software AG
Basler AG 23,35 6,14% Basler AG
Energiekontor AG 25,25 -2,32% Energiekontor AG
EVOTEC SE 2,84 -2,07% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 64,55 -2,93% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,22 0,48% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,20 1,05% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,60 11,02% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,50 -0,78% Mutares
PATRIZIA SE 6,98 3,71% PATRIZIA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 63,80 5,45% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
secunet Security Networks AG 217,50 6,10% secunet Security Networks AG
STO SE & Co. KGaA 98,10 -1,01% STO SE & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 219,97 0,63%

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