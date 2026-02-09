Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX

Letztendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent fester bei 31 938,59 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,415 Prozent auf 31 794,10 Punkte an der Kurstafel, nach 31 662,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 976,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31 721,13 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, stand der MDAX bei 32 167,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 28 793,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 974,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,10 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 5,68 Prozent auf 57,48 EUR), HENSOLDT (+ 4,63 Prozent auf 81,35 EUR), AIXTRON SE (+ 3,94 Prozent auf 21,12 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,90 Prozent auf 94,50 EUR) und Bilfinger SE (+ 3,90 Prozent auf 127,90 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Delivery Hero (-7,41 Prozent auf 22,13 EUR), Bechtle (-4,84 Prozent auf 36,16 EUR), Sartorius vz (-2,88 Prozent auf 232,70 EUR), CTS Eventim (-1,30 Prozent auf 68,10 EUR) und Fraport (-0,90 Prozent auf 82,15 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5 730 079 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 35,711 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Ströer SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at