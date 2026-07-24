Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX

Zum Handelsschluss bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent fester bei 18 229,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,855 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,145 Prozent schwächer bei 18 072,44 Punkten, nach 18 098,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 072,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 247,94 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,041 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, stand der SDAX noch bei 17 963,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, betrug der SDAX-Kurs 17 727,33 Punkte. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 17 898,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,03 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 9,81 Prozent auf 76,10 EUR), GFT SE (+ 4,33 Prozent auf 20,70 EUR), CEWE Stiftung (+ 3,73 Prozent auf 97,40 EUR), CANCOM SE (+ 3,46 Prozent auf 23,95 EUR) und TeamViewer (+ 3,13 Prozent auf 5,61 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,55 Prozent auf 32,30 EUR), SMA Solar (-2,24 Prozent auf 56,85 EUR), Hypoport SE (-1,82 Prozent auf 83,45 EUR), Energiekontor (-1,81 Prozent auf 35,20 EUR) und Eckert Ziegler (-1,41 Prozent auf 13,30 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 285 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,619 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at