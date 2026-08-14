Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX

Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 0,41 Prozent höher bei 18 629,20 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 94,092 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,324 Prozent auf 18 613,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18 553,07 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 704,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 592,75 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,380 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 179,57 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Wert von 18 604,36 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 17 198,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,34 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit NORMA Group SE (+ 8,19 Prozent auf 20,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6,04 Prozent auf 32,28 EUR), TeamViewer (+ 5,26 Prozent auf 6,81 EUR), Vincorion (+ 4,90 Prozent auf 22,25 EUR) und MLP SE (+ 4,44 Prozent auf 8,23 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Energiekontor (-19,10 Prozent auf 26,05 EUR), HelloFresh (-5,49 Prozent auf 3,15 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,14 Prozent auf 15,05 EUR), secunet Security Networks (-3,56 Prozent auf 189,80 EUR) und EVOTEC SE (-2,87 Prozent auf 3,45 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 270 354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,403 Mrd. Euro weist die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at