Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
23.01.2026 09:29:00
Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX
Am Freitag steigt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 24 838,00 Punkte.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 894,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 813,00 Zähler.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 323,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 208,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 21 476,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,11 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 140,05 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 192,66 EUR), RWE (+ 0,66 Prozent auf 51,64 EUR), Scout24 (+ 0,41 Prozent auf 85,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,93 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil adidas (-2,20 Prozent auf 149,10 EUR), BASF (-1,72 Prozent auf 45,72 EUR), Zalando (-1,32 Prozent auf 24,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 46,24 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,07 Prozent auf 37,09 EUR) unter Druck.
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 297 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,516 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
