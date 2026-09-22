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TecDAX-Performance im Blick 22.09.2026 09:28:53

Börse Frankfurt in Grün: Zum Start Pluszeichen im TecDAX

Börse Frankfurt in Grün: Zum Start Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX knüpft am zweiten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,10 Prozent auf 4 015,53 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 554,756 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,295 Prozent höher bei 4 023,37 Punkten, nach 4 011,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 028,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 013,87 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 090,64 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 3 970,95 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 3 628,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,79 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,90 Prozent auf 72,25 EUR), PVA TePla (+ 1,32 Prozent auf 30,62 EUR), Infineon (+ 1,12 Prozent auf 58,94 EUR), Nordex (+ 1,04 Prozent auf 40,76 EUR) und Kontron (+ 1,04 Prozent auf 21,38 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-0,79 Prozent auf 2,77 EUR), Ottobock (-0,72 Prozent auf 55,10 EUR), OHB SE (-0,68 Prozent auf 176,40 EUR), HENSOLDT (-0,61 Prozent auf 77,82 EUR) und United Internet (-0,59 Prozent auf 27,06 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 241 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211,357 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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EVOTEC SE 2,83 0,07% EVOTEC SE
freenet AG 24,34 -0,41% freenet AG
HENSOLDT 77,86 -0,66% HENSOLDT
Infineon AG 58,86 0,62% Infineon AG
Kontron 21,28 0,85% Kontron
Nordex AG 40,68 0,59% Nordex AG
OHB SE 175,00 -1,46% OHB SE
Ottobock 55,20 -0,54% Ottobock
PVA TePla AG 30,02 -0,53% PVA TePla AG
SAP SE 183,54 0,40% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 71,55 0,49% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,30 0,24% TeamViewer
United Internet AG 27,06 -0,22% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,94 0,45% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 021,43 0,25%

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