Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Index-Bewegung
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17.08.2026 12:27:23
Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Mittag
Am Montag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,07 Prozent auf 26 421,67 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,202 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,189 Prozent höher bei 26 490,30 Punkten, nach 26 440,31 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag heute bei 26 395,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 490,30 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der DAX einen Stand von 24 830,98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Wert von 23 950,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der DAX mit 24 359,30 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,67 Prozent. Bei 26 573,50 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Tops und Flops im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 163,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 221,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,17 Prozent auf 276,10 EUR), Infineon (+ 1,05 Prozent auf 62,38 EUR) und RWE (+ 0,92 Prozent auf 59,44 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Zalando (-2,80 Prozent auf 22,94 EUR), QIAGEN (-1,70 Prozent auf 36,66 EUR), Vonovia SE (-1,70 Prozent auf 20,23 EUR), Beiersdorf (-1,43 Prozent auf 77,20 EUR) und Henkel vz (-1,39 Prozent auf 75,26 EUR).
Die teuersten DAX-Konzerne
Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 103 689 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,483 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien
Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,36 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|155,80
|-1,14%
|Beiersdorf AG
|77,20
|-1,20%
|Deutsche Börse AG
|276,10
|1,28%
|Henkel KGaA Vz.
|75,16
|-1,67%
|Infineon AG
|62,32
|0,69%
|QIAGEN N.V.
|36,67
|-0,95%
|Rheinmetall AG
|1 214,60
|0,68%
|RWE AG St.
|59,42
|1,02%
|Siemens AG
|284,15
|0,16%
|Siemens Energy AG
|164,32
|2,57%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,90
|0,38%
|Vonovia SE
|20,25
|-1,84%
|Zalando
|22,93
|-3,09%
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|DAX
|26 448,50
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