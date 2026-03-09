Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 09.03.2026 15:58:37

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Montagnachmittag

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Montagnachmittag

So bewegt sich der DAX am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent schwächer bei 23 292,33 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,018 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 2,51 Prozent auf 22 998,94 Punkte an der Kurstafel, nach 23 591,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 352,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 927,55 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 25 014,87 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 24 162,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der DAX auf 23 008,94 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,08 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 927,55 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 1,91 Prozent auf 37,09 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 620,50 EUR), GEA (+ 1,73 Prozent auf 61,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,76 Prozent auf 39,78 EUR) und RWE (+ 0,23 Prozent auf 52,94 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Continental (-4,94 Prozent auf 60,38 EUR), QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), adidas (-3,71 Prozent auf 137,40 EUR), Vonovia SE (-3,29 Prozent auf 24,95 EUR) und MTU Aero Engines (-3,22 Prozent auf 339,70 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 691 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,683 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
06.03.26 adidas Kaufen DZ BANK
05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 adidas Buy UBS AG
05.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 141,15 -1,05% adidas
Bayer 38,13 4,87% Bayer
Continental AG 61,22 -3,04% Continental AG
Deutsche Bank AG 27,14 0,37% Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,88 0,76% Fresenius Medical Care (FMC) St.
GEA 62,90 3,20% GEA
MTU Aero Engines AG 346,30 -1,40% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 33,04 -2,02% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 37,23 -3,14% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 618,50 1,86% Rheinmetall AG
RWE AG St. 53,84 2,47% RWE AG St.
SAP SE 172,96 -0,21% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,26 -0,93% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 25,29 -1,71% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 409,37 -0,77%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen