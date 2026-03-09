Porsche Automobil Aktie
Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Montagnachmittag
Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent schwächer bei 23 292,33 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,018 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 2,51 Prozent auf 22 998,94 Punkte an der Kurstafel, nach 23 591,03 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 352,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 927,55 Zählern.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Der DAX erreichte vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 25 014,87 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 24 162,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der DAX auf 23 008,94 Punkte taxiert.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,08 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 927,55 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 1,91 Prozent auf 37,09 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 620,50 EUR), GEA (+ 1,73 Prozent auf 61,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,76 Prozent auf 39,78 EUR) und RWE (+ 0,23 Prozent auf 52,94 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Continental (-4,94 Prozent auf 60,38 EUR), QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), adidas (-3,71 Prozent auf 137,40 EUR), Vonovia SE (-3,29 Prozent auf 24,95 EUR) und MTU Aero Engines (-3,22 Prozent auf 339,70 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 691 835 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,683 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick
Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Analysen zu adidas
|06.03.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|141,15
|-1,05%
|Bayer
|38,13
|4,87%
|Continental AG
|61,22
|-3,04%
|Deutsche Bank AG
|27,14
|0,37%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,88
|0,76%
|GEA
|62,90
|3,20%
|MTU Aero Engines AG
|346,30
|-1,40%
|Porsche Automobil Holding SE
|33,04
|-2,02%
|QIAGEN N.V.
|37,23
|-3,14%
|Rheinmetall AG
|1 618,50
|1,86%
|RWE AG St.
|53,84
|2,47%
|SAP SE
|172,96
|-0,21%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,26
|-0,93%
|Vonovia SE
|25,29
|-1,71%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 409,37
|-0,77%
