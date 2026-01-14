Alzchem Group Aktie
Börse Frankfurt in Rot: Das macht der SDAX aktuell
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,06 Prozent tiefer bei 18 008,06 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 96,731 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,070 Prozent stärker bei 18 214,68 Punkten, nach 18 201,85 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17 969,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 233,36 Einheiten.
SDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,692 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, notierte der SDAX bei 16 863,34 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 16 998,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 602,06 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Verve Group (+ 5,86 Prozent auf 2,04 EUR), Schaeffler (+ 3,48 Prozent auf 9,95 EUR), DEUTZ (+ 2,23 Prozent auf 10,54 EUR), PNE (+ 1,74 Prozent auf 10,50 EUR) und Alzchem Group (+ 1,63 Prozent auf 162,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-6,59 Prozent auf 102,00 EUR), ATOSS Software (-6,20 Prozent auf 112,00 EUR), Salzgitter (-5,42 Prozent auf 46,44 EUR), Sixt SE St (-5,22 Prozent auf 68,10 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,14 Prozent auf 24,52 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 259 041 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 8,849 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
