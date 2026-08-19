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Marktbericht 19.08.2026 12:27:01

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der TecDAX am Mittwochmittag

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der TecDAX am Mittwochmittag

Der TecDAX zeigt sich derzeit in Rot.

Um 12:10 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 4 041,21 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 566,247 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,103 Prozent auf 4 056,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4 051,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 056,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 025,86 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,48 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 770,35 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 3 901,04 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 3 770,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,50 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,63 Prozent auf 32,04 EUR), freenet (+ 1,33 Prozent auf 24,38 EUR), SMA Solar (+ 0,97 Prozent auf 57,10 EUR), Kontron (+ 0,72 Prozent auf 22,24 EUR) und HENSOLDT (+ 0,49 Prozent auf 94,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 142,60 EUR), PVA TePla (-2,00 Prozent auf 29,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,74 Prozent auf 76,45 EUR), Infineon (-1,59 Prozent auf 56,33 EUR) und Siltronic (-1,56 Prozent auf 82,25 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 400 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,271 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Mit 8,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 32,30 3,99% Carl Zeiss Meditec AG
Elmos Semiconductor 139,80 -3,85% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,30 1,33% freenet AG
HENSOLDT 91,80 -1,59% HENSOLDT
Infineon AG 54,87 -4,90% Infineon AG
Kontron 22,02 1,01% Kontron
PVA TePla AG 29,06 -3,20% PVA TePla AG
SAP SE 184,34 1,26% SAP SE
Siltronic AG 82,05 -1,85% Siltronic AG
SMA Solar AG 56,75 0,62% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,10 -6,40% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,64 1,14% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 32,02 0,31% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 059,16 0,18%

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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