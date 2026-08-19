PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|Marktbericht
|
19.08.2026 12:27:01
Börse Frankfurt in Rot: Das macht der TecDAX am Mittwochmittag
Um 12:10 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 4 041,21 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 566,247 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,103 Prozent auf 4 056,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4 051,96 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 056,13 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 025,86 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,48 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 770,35 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 3 901,04 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 3 770,23 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,50 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,63 Prozent auf 32,04 EUR), freenet (+ 1,33 Prozent auf 24,38 EUR), SMA Solar (+ 0,97 Prozent auf 57,10 EUR), Kontron (+ 0,72 Prozent auf 22,24 EUR) und HENSOLDT (+ 0,49 Prozent auf 94,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 142,60 EUR), PVA TePla (-2,00 Prozent auf 29,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,74 Prozent auf 76,45 EUR), Infineon (-1,59 Prozent auf 56,33 EUR) und Siltronic (-1,56 Prozent auf 82,25 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 400 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,271 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Mit 8,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
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|Elmos Semiconductor
|139,80
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|1,33%
|HENSOLDT
|91,80
|-1,59%
|Infineon AG
|54,87
|-4,90%
|Kontron
|22,02
|1,01%
|PVA TePla AG
|29,06
|-3,20%
|SAP SE
|184,34
|1,26%
|Siltronic AG
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|-1,85%
|SMA Solar AG
|56,75
|0,62%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|73,10
|-6,40%
|TeamViewer
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|1,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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|0,31%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
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