Börse Frankfurt in Rot: DAX am Freitagnachmittag im Minus

Am Freitag fällt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,89 Prozent auf 23 366,24 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,070 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,534 Prozent auf 23 942,89 Punkte an der Kurstafel, nach 23 815,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 028,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 342,88 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 5,38 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 721,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 028,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, wies der DAX einen Wert von 23 419,48 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,78 Prozent ein. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 23 342,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,49 Prozent auf 1 585,50 EUR), Scout24 (+ 2,48 Prozent auf 74,25 EUR), Beiersdorf (+ 0,78 Prozent auf 83,18 EUR), SAP SE (+ 0,37 Prozent auf 171,62 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,13 Prozent auf 45,95 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-6,21 Prozent auf 39,68 EUR), Deutsche Bank (-4,32 Prozent auf 26,71 EUR), Bayer (-3,93 Prozent auf 36,29 EUR), Siemens Energy (-3,63 Prozent auf 147,55 EUR) und Heidelberg Materials (-3,61 Prozent auf 173,55 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5 348 346 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 195,425 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,62 Prozent.

