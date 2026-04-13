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DAX aktuell 13.04.2026 12:27:01

Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag in Rot

Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Um 12:10 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,98 Prozent auf 23 570,51 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,025 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,02 Prozent leichter bei 23 562,19 Punkten, nach 23 803,95 Punkten am Vortag.

Bei 23 538,36 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23 614,26 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Wert von 23 447,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 420,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der DAX auf 20 374,10 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,95 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 1 481,80 EUR), RWE (+ 0,30 Prozent auf 59,22 EUR), EON SE (+ 0,20 Prozent auf 19,63 EUR), Bayer (+ 0,17 Prozent auf 40,19 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,12 Prozent auf 252,80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2,81 Prozent auf 30,12 EUR), Continental (-2,73 Prozent auf 63,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,38 Prozent auf 47,97 EUR), Siemens Energy (-2,37 Prozent auf 163,26 EUR) und MTU Aero Engines (-2,23 Prozent auf 320,40 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 801 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 174,902 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,87 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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