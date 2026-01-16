Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag schwächer

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,25 Prozent auf 25 289,51 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 2,170 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,065 Prozent auf 25 336,01 Punkte an der Kurstafel, nach 25 352,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 280,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 354,11 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 0,163 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 16.12.2025, mit 24 076,87 Punkten bewertet. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 24 272,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bewegte sich der DAX bei 20 655,39 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 448,98 Punkten verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 132,65 EUR), Fresenius SE (+ 1,19 Prozent auf 50,24 EUR), Airbus SE (+ 1,02 Prozent auf 217,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,89 Prozent auf 37,26 EUR) und Rheinmetall (+ 0,81 Prozent auf 1 929,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Brenntag SE (-2,98 Prozent auf 50,84 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 45,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,09 Prozent auf 100,70 EUR), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,10 EUR) und Heidelberg Materials (-1,54 Prozent auf 230,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 421 721 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 234,663 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

