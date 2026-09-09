Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittwochnachmittag im Minus

Am Mittwoch fällt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,78 Prozent auf 25 544,53 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,168 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,525 Prozent auf 25 870,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 007,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 909,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 541,47 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,90 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26 319,45 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, stand der DAX noch bei 24 433,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 718,45 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,10 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 1,89 Prozent auf 60,38 EUR), EON SE (+ 0,65 Prozent auf 17,77 EUR), SAP SE (+ 0,36 Prozent auf 182,36 EUR), Bayer (-0,22 Prozent auf 49,30 EUR) und adidas (-0,24 Prozent auf 147,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-4,72 Prozent auf 1 002,20 EUR), Siemens (-3,52 Prozent auf 262,90 EUR), Heidelberg Materials (-3,09 Prozent auf 156,95 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 56,72 EUR) und HOCHTIEF (-2,95 Prozent auf 433,60 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 677 305 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210,988 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,85 Prozent.

Redaktion finanzen.at