Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Der DAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent tiefer bei 26 155,21 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,209 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,409 Prozent tiefer bei 26 150,75 Punkten in den Handel, nach 26 258,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 119,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 157,02 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 629,24 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 25 003,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der DAX einen Stand von 24 037,33 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,58 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,43 Prozent auf 57,66 EUR), RWE (+ 2,22 Prozent auf 59,94 EUR), Merck (+ 2,09 Prozent auf 141,90 EUR), Symrise (+ 1,63 Prozent auf 93,70 EUR) und BASF (+ 1,23 Prozent auf 53,63 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen SAP SE (-2,98 Prozent auf 185,22 EUR), Rheinmetall (-2,34 Prozent auf 1 084,80 EUR), MTU Aero Engines (-1,90 Prozent auf 345,40 EUR), Scout24 (-1,25 Prozent auf 78,80 EUR) und Siemens (-1,16 Prozent auf 282,30 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 393 521 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 220,942 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at