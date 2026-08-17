Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Ende des Montagshandels

Am Montag ging es im DAX via XETRA schlussendlich um 0,27 Prozent auf 26 369,66 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,202 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,189 Prozent auf 26 490,30 Punkte an der Kurstafel, nach 26 440,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 358,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 493,50 Punkten.

DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bewegte sich der DAX bei 24 830,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 23 950,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 24 359,30 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,46 Prozent zu. Bei 26 573,50 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 277,70 EUR), Siemens Energy (+ 1,29 Prozent auf 162,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 45,63 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 214,00 EUR) und Infineon (+ 0,39 Prozent auf 61,97 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Zalando (-3,47 Prozent auf 22,78 EUR), adidas (-3,14 Prozent auf 152,60 EUR), Scout24 (-2,88 Prozent auf 75,75 EUR), Beiersdorf (-2,66 Prozent auf 76,24 EUR) und Henkel vz (-1,94 Prozent auf 74,84 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 760 879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 216,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at