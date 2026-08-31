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XETRA-Handel im Blick 31.08.2026 09:28:51

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Start des Montagshandels

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Start des Montagshandels

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am ersten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der DAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,48 Prozent auf 26 442,31 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,209 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,398 Prozent auf 26 464,14 Punkte an der Kurstafel, nach 26 569,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 423,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 471,79 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25 629,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, notierte der DAX bei 25 104,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 23 902,21 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,75 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit BASF (+ 1,33 Prozent auf 53,22 EUR), Brenntag SE (+ 1,30 Prozent auf 62,54 EUR), Continental (+ 1,06) Prozent auf 70,74 EUR), GEA (+ 0,44 Prozent auf 68,00 EUR) und Bayer (+ 0,41 Prozent auf 48,87 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,25 Prozent auf 143,34 EUR), Vonovia SE (-1,49 Prozent auf 19,56 EUR), MTU Aero Engines (-1,22 Prozent auf 355,20 EUR), HOCHTIEF (-1,22 Prozent auf 421,20 EUR) und Scout24 (-0,68 Prozent auf 79,90 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 289 391 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,942 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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