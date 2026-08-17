Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot

Am Montag geht es im DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 26 414,37 Punkte nach unten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,202 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,189 Prozent höher bei 26 490,30 Punkten, nach 26 440,31 Punkten am Vortag.

Bei 26 493,50 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 363,25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bewegte sich der DAX bei 24 830,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 950,57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24 359,30 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,64 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,18 Prozent auf 1 228,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,02 Prozent auf 278,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), RWE (+ 1,05 Prozent auf 59,52 EUR) und Daimler Truck (+ 0,84 Prozent auf 45,48 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Zalando (-3,60 Prozent auf 22,75 EUR), Beiersdorf (-2,40 Prozent auf 76,44 EUR), Henkel vz (-2,36 Prozent auf 74,52 EUR), adidas (-1,97 Prozent auf 154,45 EUR) und Vonovia SE (-1,90 Prozent auf 20,19 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 1 917 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 216,483 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at