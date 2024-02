Börse Frankfurt in Rot: DAX legt den Rückwärtsgang ein

Am dritten Tag der Woche legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 16 948,81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,714 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,001 Prozent fester bei 16 972,47 Punkten, nach 16 972,34 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 991,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 928,55 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,138 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Stand von 16 751,64 Punkten auf. Der DAX stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 14 810,34 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 128,27 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 1,07 Prozent zu Buche. Bei 16 999,58 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 3,55 Prozent auf 347,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,47 Prozent auf 118,36 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,30 Prozent auf 28,75 EUR), Brenntag SE (+ 1,10 Prozent auf 82,64 EUR) und Porsche (+ 1,06 Prozent auf 78,54 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Heidelberg Materials (-1,72 Prozent auf 85,96 EUR), Zalando (-1,67 Prozent auf 18,87 EUR), Bayer (-1,65 Prozent auf 29,59 EUR), Infineon (-1,50 Prozent auf 33,71 EUR) und Fresenius SE (-1,35 Prozent auf 26,28 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 254 471 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 189,491 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

