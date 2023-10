Börse Frankfurt in Rot: DAX notiert im Minus

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent leichter bei 15 202,16 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,557 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,050 Prozent tiefer bei 15 244,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 251,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 15 271,15 Punkte, das Tagestief hingegen 15 190,54 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,113 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, wies der DAX einen Wert von 15 727,12 Punkten auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 18.07.2023, bei 16 125,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 12 765,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 8,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit adidas (+ 4,67 Prozent auf 178,94 EUR), Zalando (+ 2,09 Prozent auf 22,92 EUR), Daimler Truck (+ 1,39 Prozent auf 31,43 EUR), Continental (+ 1,28 Prozent auf 65,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,91 Prozent auf 20,53 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-2,70 Prozent auf 256,30 EUR), Siemens (-2,15 Prozent auf 131,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,96 Prozent auf 22,02 EUR), Fresenius SE (-1,78 Prozent auf 24,82 EUR) und Deutsche Bank (-1,66 Prozent auf 9,91 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 835 714 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 143,475 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,72 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,17 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at