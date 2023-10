Börse Frankfurt in Rot: DAX notiert zum Start im Minus

Der DAX fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 15 218,47 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,557 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,050 Prozent leichter bei 15 244,05 Punkten, nach 15 251,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 244,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 216,45 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,006 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 18.09.2023, bei 15 727,12 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.07.2023, einen Stand von 16 125,49 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 18.10.2022, bei 12 765,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 8,17 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16 528,97 Punkte. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell adidas (+ 4,18 Prozent auf 178,10 EUR), Continental (+ 2,15 Prozent auf 65,56 EUR), Daimler Truck (+ 1,42 Prozent auf 31,44 EUR), Zalando (+ 1,02 Prozent auf 22,68 EUR) und Hannover Rück (+ 0,48 Prozent auf 208,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens (-1,70 Prozent auf 131,68 EUR), Deutsche Bank (-1,46 Prozent auf 9,93 EUR), Covestro (-1,04 Prozent auf 47,36 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,02 Prozent auf 22,23 EUR) und Fresenius SE (-0,99 Prozent auf 25,02 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 872 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 143,475 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

