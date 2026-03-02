Börse Frankfurt in Rot: DAX präsentiert sich leichter

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,91 Prozent leichter bei 24 800,26 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,169 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 2,33 Prozent auf 24 695,44 Punkte an der Kurstafel, nach 25 284,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 897,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 651,33 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der DAX 24 797,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der DAX einen Wert von 23 710,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der DAX einen Wert von 22 551,43 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 235,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,05 Prozent auf 1 681,00 EUR), RWE (+ 0,29 Prozent auf 54,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,28 Prozent auf 39,56 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 556,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 97,48 EUR), Continental (-3,67 Prozent auf 70,44 EUR), Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 29,22 EUR), BMW (-3,44 Prozent auf 86,38 EUR) und Daimler Truck (-3,44 Prozent auf 41,55 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 658 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,605 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

