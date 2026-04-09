Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

E.ON Aktie

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

XETRA-Handel im Fokus 09.04.2026 15:59:08

Börse Frankfurt in Rot: DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Börse Frankfurt in Rot: DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Der DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter.

Der DAX verliert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 1,44 Prozent auf 23 733,54 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,955 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,413 Prozent auf 23 981,22 Punkte an der Kurstafel, nach 24 080,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 726,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 989,01 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2,38 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 23 409,37 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Stand von 25 261,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 19 670,88 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,28 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell BASF (+ 2,15 Prozent auf 53,33 EUR), Brenntag SE (+ 1,84 Prozent auf 58,60 EUR), Zalando (+ 1,14 Prozent auf 22,11 EUR), RWE (+ 0,82 Prozent auf 58,86 EUR) und EON SE (+ 0,76 Prozent auf 19,76 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen SAP SE (-6,57 Prozent auf 139,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,11 Prozent auf 52,70 EUR), Airbus SE (-3,00 Prozent auf 170,16 EUR), Rheinmetall (-2,76 Prozent auf 1 534,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,67 Prozent auf 88,24 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 186 922 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 169,552 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

01.04.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
01.04.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
25.03.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
24.03.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
