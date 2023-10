Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt ab

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,18 Prozent auf 15 358,74 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,574 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,347 Prozent stärker bei 15 439,96 Punkten, nach 15 386,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 15 476,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 331,38 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 15 840,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 147,90 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 12 114,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 9,17 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,36 Prozent auf 23,12 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,84 Prozent auf 47,04 EUR), Daimler Truck (+ 0,79 Prozent auf 33,08 EUR), Zalando (+ 0,66 Prozent auf 21,27 EUR) und Infineon (+ 0,65 Prozent auf 31,56 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Fresenius SE (-2,27 Prozent auf 28,79 EUR), Merck (-2,12 Prozent auf 154,80 EUR), Sartorius vz (-1,83 Prozent auf 315,90 EUR), Siemens Energy (-1,53 Prozent auf 12,19 EUR) und Deutsche Börse (-1,53 Prozent auf 161,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 3 506 107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 143,663 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,69 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at