Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer

Heute zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 2,13 Prozent tiefer bei 24 293,24 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,133 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,505 Prozent auf 24 697,38 Punkte an der Kurstafel, nach 24 822,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 758,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 266,33 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 2,40 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 29.12.2025, mit 24 351,12 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 124,21 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.01.2025, den Stand von 21 637,53 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,00 Prozent zu Buche. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens (+ 2,01 Prozent auf 255,95 EUR), GEA (+ 1,60 Prozent auf 60,50 EUR), Vonovia SE (+ 1,55 Prozent auf 24,83 EUR), Beiersdorf (+ 1,50 Prozent auf 99,02 EUR) und Henkel vz (+ 1,39 Prozent auf 72,98 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen SAP SE (-16,07 Prozent auf 164,62 EUR), Infineon (-3,73 Prozent auf 41,80 EUR), Scout24 (-3,33 Prozent auf 82,75 EUR), Rheinmetall (-2,68 Prozent auf 1 795,50 EUR) und Daimler Truck (-2,65 Prozent auf 40,75 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 15 806 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 222,640 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Mit 6,15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

