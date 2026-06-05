Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer

Am Freitag verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,69 Prozent auf 24 773,72 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,045 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,253 Prozent leichter bei 24 881,87 Punkten, nach 24 944,95 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 766,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 024,05 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1,23 Prozent zurück. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 24 401,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, erreichte der DAX einen Stand von 23 815,75 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 24 323,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,955 Prozent aufwärts. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Zalando (+ 3,66 Prozent auf 24,64 EUR), Beiersdorf (+ 3,61 Prozent auf 70,00 EUR), Henkel vz (+ 2,66 Prozent auf 67,10 EUR), Scout24 (+ 1,88 Prozent auf 75,90 EUR) und Bayer (+ 1,69 Prozent auf 36,16 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Infineon (-9,11 Prozent auf 77,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 48,00 EUR), QIAGEN (-2,18 Prozent auf 31,92 EUR), Merck (-1,90 Prozent auf 136,85 EUR) und Vonovia SE (-1,85 Prozent auf 20,19 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 8 244 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 209,623 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at